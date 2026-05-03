اتصالات النواب تناقش التحول الرقمي وتوطين صناعة الهاتف المحمول في مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 02:18 مساءً - بدأت، منذ قليل، أعمال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي، وفي مقدمتها ملف توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة موضوع “توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر”، بهدف الوقوف على أبرز الفرص المتاحة لدعم هذا القطاع الحيوي، إلى جانب رصد التحديات والمعوقات التي تواجه جهود التصنيع المحلي، في إطار توجه الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة المكون المحلي.

كما تشهد اللجنة خلال اجتماعيها الثالث والرابع مناقشة الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن خطوط المحمول غير المسجلة، والتي تسببت في العديد من وقائع النصب والابتزاز الإلكتروني، فضلاً عن شكاوى المواطنين من تلقي المكالمات الترويجية والتجارية المزعجة.

ومن المنتظر أن تستعرض اللجنة خلال المناقشات آليات إحكام الرقابة على سوق الاتصالات، وضمان حماية بيانات المستخدمين، والتصدي للممارسات غير القانونية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في خدمات الاتصالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة.