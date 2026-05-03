وزارة الزراعة" تصدر حزمة توصيات عاجلة للمزارعين والمربين لمواجهة التقلبات الجوية الحادة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 مايو 2026 02:18 مساءً -

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حزمة من التوصيات الفنية العاجلة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وذلك لضمان حماية الإنتاج الزراعي من الآثار السلبية للتقلبات المناخية التي تشهدها البلاد حاليا، وذلك وفقا لتحذيرات منظومة الانذار المبكر لمركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة سبل الدعم الفني، والتوصيات الفنية اللازمة للمزارعين.

وشددت الوزارة، على ضرورة الوقف الفوري لعمليات الري في المناطق المتأثرة المتوقع سقوط أمطار عليها خاصة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع التوجيه بتطهير المصارف لضمان سرعة تصريف المياه. كما وجهت بوقف كافة عمليات الرش الكيماوي والتسميد الورقي وزراعة الشتلات، وتأجيل الدراس للقمح والفول في هذه المناطق نظراً لسرعة الرياح القوية التي تشهدها أغلب الأنحاء. وفيما يخص التعامل مع التذبذبات الحرارية، أوصت الوزارة بضرورة دعم النباتات بمركبات البوتاسيوم والفوسفور لتقليل ظاهرة "التنفيل" وتساقط العقود في محاصيل الخضروات والفاكهة كالمانجو والموالح، مع التأكيد على مزارعي جنوب الصعيد بضرورة حصر عمليات الري في الساعات الأولى من الصباح أو فترات المساء فقط لتفادي الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.

وعلى صعيد الإنتاج الحيواني، دعت الوزارة المربين إلى إحكام غلق فتحات التهوية في عنابر الدواجن المفتوحة لمنع نفاذ الأتربة والرمال، مع ضرورة تأمين مخازن الأعلاف الجافة وتغطيتها بشكل محكم لحمايتها من الرطوبة ومياه الأمطار. وشددت على تصفية أي تجمعات للمياه حول الحظائر فوراً للحفاظ على الحالة الصحية للقطعان ومنع انتشار الأمراض.

وأشارت وزارة الزراعة، إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية والتوقيت السليم في اتخاذ القرار يساهم بشكل مباشر في تقليل الخسائر المحتملة، مهيبة بالمزارعين متابعة التحديثات الدورية، التي تصدرها الوزارة، بالتوصيات الفنية اللازمة.