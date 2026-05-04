خارجية إيران: تلقينا الرد الأمريكى والمفاوضات مستمرة وسنعلن موقفنا عبر الوسطاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 01:24 مساءً - قالت وزارة الخارجية الإيرانية؛ إن المفاوضات مع واشنطن مستمرة؛ مشيرًة إلى أنها تلقت الرد الأمريكي؛ وأردفت قائلة "سنعلن موقفنا عبر الوسيط الباكستاني ".

وأضافت خارجية طهران ؛ أن هناك محادثات جارية مع سلطنة ⁧‫ عمان؛ مشددًة على وجوب ‬⁩ صياغة بروتوكول لمرور السفن بشكل آمن من مضيق هرمز.

وأشارت الخارجية إلى أن أمريكا تسببت في انعدام الأمن في مضيق هرمز وفي المياه الدولية أيضًا.

وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها طهران في مضيق هرمز تتماشى مع القوانين الدولية؛ مشيرةً إلى أن الدول وأصحاب السفن يدركون جيدا أن عليهم التنسيق مع إيران للحفاظ على أمن مرورهم من هرمز.

ومن جانبه قال وزير الخارجية عباس عراقجى "ناقشت مع نظيري الباكستاني الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب"؛ ومن جانبها أكدت باكستان أن جهود الوساطة مستمرة.

تعثر مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران

وعلى صعيد المفاوضات بن واشنطن وطهران.. يشهد هذا المسار تعقيدات جديدة بعد رفض واشنطن المقترح الأخير الذى تقدمت به إيران.



وعلى هذا الصعيد ؛ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائى إن واشنطن مسؤولة عن تباطؤ الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب؛ مؤكدًا أن أمريكا تجد صعوبة في التخلي عن مطالبها المتشددة.



بينما جددت باكستان تأكيداتها على التزامها بالحل الدبلوماسي؛ واستمرار جهود الوساطة لإنهاء الحرب.