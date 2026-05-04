مد مهلة رد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى قضية رمضان صبحي لـ24 مايو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 05:03 مساءً - أكد هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، أنهم تلقوا إخطارًا من المحكمة الفيدرالية السويسرية يفيد بطلب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) مهلة إضافية حتى 24 مايو الجاري، لتجهيز ردها على الطعن، موضحًا أن المحكمة وافقت على مد المهلة حتى 24 مايو 2026.

ويترقب رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مستجدات قضيته المتعلقة بأزمة المنشطات، بعدما كان اليوم 4 مايو 2026 هو الموعد النهائي المحدد سابقًا من المحكمة الفيدرالية السويسرية لتلقي ردود الجهات المختصة على الطعن المقدم من اللاعب.

وكان هاني زهران قد أكد في وقت سابق أن المحكمة منحت كلًا من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) والمحكمة الرياضية الدولية (CAS) مهلة للرد على الطعن، في خطوة تمثل مرحلة حاسمة في مسار القضية.

ويأمل رمضان صبحي وفريق دفاعه قبول الطعن المقدم ضد عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات، والتي صدرت بحقه على خلفية التلاعب في عينة المنشطات، بما يفتح الباب أمام إعادة النظر في الحكم.

حكم إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

وكانت المحكمة الرياضية الدولية (CAS) قد أصدرت حكمًا رسميًا في 26 نوفمبر 2025 بإيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت مخالفته لوائح مكافحة المنشطات، وهو القرار الذي تم إرساله إلى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تمهيدًا لتنفيذه وفق اللوائح الدولية.

وتسود حالة من الترقب داخل أروقة نادي بيراميدز انتظارًا لما ستسفر عنه ردود الجهات المعنية، والتي قد تمثل نقطة تحول في مستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة.