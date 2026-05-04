دفاع أحمد فتوح: حكم الحبس 6 أشهر لن يؤثر على مشاركته فى الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 05:03 مساءً - قال أشرف عبد العزيز محامي، أحمد فتوح لاعب الزمالك، إن حكم محكمة النقض الصادر اليوم ضد موكله بالحبس 6 أشهر لن يؤثر علي موقف اللاعب كونه صادر مع إيقاف التنفيذ.

فتوح سيشارك في مباراة الغد

وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن موكله سيلعب مباراة الزمالك غدا والحكم غير مؤثر على اللاعب لصدوره مع الإيقاف، في تهمة حيازة المواد المخدرة والقيادة بسرعة عالية.

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم المقدم من أحمد فتوح، لاعب نادى الزمالك، على حكم 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ شكلا، وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد حكم الحبس 6 أشهر مع الإيقاف.

تفاصيل القضية

وكانت جنايات مستأنف مطروح قضت في وقت سابق بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، بتاريخ 16 نوفمبر الماضي، في القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة القتل الخطأ والقيادة بسرعة عالية تحت تأثير المخدر وحيازته له، وذلك فى التهمة الموجهة إليه بالقتل الخطاً للمواطن أحمد الشبكي "55 سنة" يوم 11 أغسطس الماضى، حيث صدمه المتهم أثناء قيادة سيارته الملاكى بسرعة تتجاوز السرعة المقررة، بمدينة العلمين الجديدة.