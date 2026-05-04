مصر تدين بشدة استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 05:03 مساءً - ادانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات وتستنكر الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز. 

 

وتشدد مصر على أن استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد وتضمن حرية الملاحة الدولية، وتحذر من أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة، ولإمدادات الطاقة العالمية، وحرية حركة التجارة الدولية.

 

وتؤكد مصر تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، مشددة على رفضها القاطع لأي أعمال تستهدف المساس بأمن واستقرار دول الخليج العربي الشقيقة. وتشدد مصر على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة على الارتباط العضوي والوثيق بين أمن الإمارات الشقيقة وأمن مصر والمنطقة بأسرها.

محمد يوسف

