رئيس هيئة تنمية الصعيد يجري جولة ميدانية لتفقد مشروعات الهيئة بمحافظة بني سويف لمتابعة معدلات التنفيذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 05:03 مساءً - في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الهيئة بمحافظات الصعيد، أجرى اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، جولة تفقدية بمحافظة بني سويف، لمتابعة سير العمل والوقوف على آخر المستجدات بعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الهيئة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة لأبناء الصعيد.

وشملت الجولة تفقد أعمال التطوير الجارية بالوحدة الصحية بقرية ميدوم وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث تابع رئيس الهيئة معدلات التنفيذ وآخر الأعمال بالمشروع، مؤكدًا أهمية الإسراع في الإنتهاء من الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجات أهالي القرية والمناطق المحيطة بها.

كما تفقد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مركز تنمية المهارات الحرفية والتراثية التابع لهيئة تنمية الصعيد بقرية ميدوم، والذي يُعد أحد المشروعات الهادفة إلى الحفاظ على الحرف التراثية وتمكين الحرفيين اقتصاديًا، فضلًا عن دعم الصناعات اليدوية ذات الطابع التراثي المميز بمحافظات الصعيد.

واطّلع رئيس الهيئة على المنتجات اليدوية والتراثية التي يقدمها المركز، مشيدًا بجودة المنتجات وتميزها، لافتًا إلى أن منتجات المركز تشارك ضمن فعاليات معرض “بازار صعيد مصر” المقام في منطقة الزمالك بالقاهرة بحديقة المسلة، والذي تنظمه هيئة تنمية الصعيد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، في خطوة تستهدف دعم الحرف اليدوية والترويج لمنتجات المرأة والصناعات التراثية بمحافظات الصعيد.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التنموية والإنتاجية التي تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على الهوية التراثية والحرف التقليدية التي تتميز بها محافظات الصعيد.

جاء ذلك بحضور من الهيئة كل من العميد وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة إيناس فاروق التلاوي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، و شهباء علي، مدير عام الشئون القانونية، والدكتورة داليا مجدى مدير فرع الهيئة بمحافظة بنى سويف، المهندس أحمد صالح، إدارة تنفيذ المشروعات بالهيئة، ومن وزارة الصحة والسكان، الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف.