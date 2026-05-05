وزير الطيران المدنى يستقبل سفير السنغال بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 03:30 مساءً -

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، السيد السفير كيموكو دياكيت، سفير جمهورية السنغال لدى جمهورية مصر العربية ، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف أنشطة النقل الجوي، بما يدعم أفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية.

حضر اللقاء المهندس عمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والأستاذة لمياء سامي، مدير عام العلاقات الدولية بالوزارة.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور سامح الحفني بالسفير السنغالي، مؤكدًا أن وزارة الطيران المدني تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وهو ما يأتي مع توجهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التكامل مع دول القارة الأفريقية، وتقديم كافة أشكال الدعم والخبرات للأشقاء الأفارقة، بما يُسهم في تحقيق نهضة شاملة لقطاع الطيران في القارة السمراء.

وأشار الحفني إلى حرص قطاع الطيران المدني المصري على تقديم كافة أوجه الدعم الفني للجانب السنغالى ونقل الخبرات المصرية في مختلف مجالات الطيران المدني، وبخاصة في مجالات التدريب والملاحة الجوية و المطارات وصيانة الطائرات.

كما تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز الربط الجوي بين مصر والسنغال من خلال شركتي مصر للطيران وإيركايرو ، بما يعكس توجه الدولة نحو توسيع شبكة التشغيل وتعزيز حركة الطيران والشحن الجوى والاستثمار المشترك بين الجانبين.

ومن جانبه، أعرب السفير كيموكو دياكيت عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين السنغال ومصر، مثمنًا الدور الريادي الذي تقوم به الدولة المصرية في تعزيز أطر التعاون الإقليمي ودفع جهود التنمية المشتركة على مستوى القارة الأفريقية. كما أبدى رغبة بلاده في تعميق أوجه التعاون والإستفادة من الخبرات المصرية الرائدة، لاسيما في مجالات البنية التحتية والتدريب الفني، مؤكدًا أن قطاع الطيران في السنغال يتطلع إلى إقامة شراكة قوية ومستدامة مع الجانب المصري.