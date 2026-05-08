"الصحة": جميع الحجاج المصريين في الأراض المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 11:18 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين المتواجدين في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي انتشار لأمراض معدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأطقم الطبية بالبعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لضمان سلامة وراحة الحجاج المصريين.

وأشار إلى أن إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها عيادات البعثة بلغ 341 خدمة حتى مساء يوم 7 مايو، مسجلة أعلى معدل تردد يومي بلغ 159 زيارة، حيث تم فحص جميع المترددين وتقديم العلاج اللازم لهم بكفاءة عالية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أنه في الحالات التي استدعت رعاية تخصصية متقدمة، تم تحويل 9 حالات إلى المستشفيات السعودية، حيث خضعت إحداها لعملية جراحية ناجحة في تخصص العظام، فيما تلقت حالة أخرى الرعاية في قسم الرعاية المتوسطة بسبب ضيق في التنفس وأزمة ربوية، كما حظيت 5 حالات برعاية طبية متكاملة بالأقسام الداخلية، معربا عن بالغ التقدير للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع الذي تقدمه المستشفيات السعودية.

وتؤكد الوزارة أن المتابعة الطبية لا تقتصر على مرحلة العلاج، بل تستمر حتى الشفاء التام؛ حيث سجلت التقارير خروج 5 حالات من المستشفيات بعد تحسن كامل في حالتهم، بالإضافة إلى خروج حالة أخرى بناءً على طلبها بعد استقرار وضعها الصحي.

كما تؤكد وزارة الصحة والسكان، التزام البعثة الطبية المصرية بمتابعة الحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع التنسيق المستمر والكامل مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع الحجاج بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.