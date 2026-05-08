طريقة ٤-٢-٤ للحصول على بشرة صافية في ١٠ دقايق

طريقة ٤-٢-٤ للحصول على بشرة صافية في ١٠ دقايق

الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة

الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة

الرئيسان السيسى وماكرون يشاهدان فيلما عن نشأة وتأسيس جامعة سنجور فى مصر

الرئيسان السيسى وماكرون يشاهدان فيلما عن نشأة وتأسيس جامعة سنجور فى مصر

الرئيس السيسى يعرب عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية

الرئيس السيسى يعرب عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيود

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيود

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار

ماكرون يشيد بحجم التبادل التجارى والاستثمارات الفرنسية بمصر وتطلع فرنسا لتعميق الشراكة

ماكرون يشيد بحجم التبادل التجارى والاستثمارات الفرنسية بمصر وتطلع فرنسا لتعميق الشراكة

الرئيس السيسي يرحب بزيارة ماكرون: تعكس تميز علاقات الصداقة المصرية الفرنسية

الرئيس السيسي يرحب بزيارة ماكرون: تعكس تميز علاقات الصداقة المصرية الفرنسية

مباراة الكلاسكو غداً.. تعرف على حكم مباراة برشلونة...

مباراة الكلاسكو غداً.. تعرف على حكم مباراة برشلونة...

صفقة محمد صلاح تقترب من الحسم.. نادٍ أوروبي...

صفقة محمد صلاح تقترب من الحسم.. نادٍ أوروبي...

الرئيسية أخبار مصرية

"الصحة": جميع الحجاج المصريين في الأراض المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
"الصحة": جميع الحجاج المصريين في الأراض المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة

"الصحة": جميع الحجاج المصريين في الأراض المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 11:18 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين المتواجدين في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي انتشار لأمراض معدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الأطقم الطبية بالبعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لضمان سلامة وراحة الحجاج المصريين.

وأشار إلى أن إجمالي الخدمات الطبية التي قدمتها عيادات البعثة بلغ 341 خدمة حتى مساء يوم 7 مايو، مسجلة أعلى معدل تردد يومي بلغ 159 زيارة، حيث تم فحص جميع المترددين وتقديم العلاج اللازم لهم بكفاءة عالية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أنه في الحالات التي استدعت رعاية تخصصية متقدمة، تم تحويل 9 حالات إلى المستشفيات السعودية، حيث خضعت إحداها لعملية جراحية ناجحة في تخصص العظام، فيما تلقت حالة أخرى الرعاية في قسم الرعاية المتوسطة بسبب ضيق في التنفس وأزمة ربوية، كما حظيت 5 حالات برعاية طبية متكاملة بالأقسام الداخلية، معربا عن بالغ التقدير للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع الذي تقدمه المستشفيات السعودية.

وتؤكد الوزارة أن المتابعة الطبية لا تقتصر على مرحلة العلاج، بل تستمر حتى الشفاء التام؛ حيث سجلت التقارير خروج 5 حالات من المستشفيات بعد تحسن كامل في حالتهم، بالإضافة إلى خروج حالة أخرى بناءً على طلبها بعد استقرار وضعها الصحي.

كما تؤكد وزارة الصحة والسكان، التزام البعثة الطبية المصرية بمتابعة الحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع التنسيق المستمر والكامل مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع الحجاج بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

 

 

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

افتتاح جامعة سنجور.. مضاعفة القدرة الاستيعابية للجامعة وقبول دفعة جديدة سنويا

أخبار ذات صلة

0 تعليق