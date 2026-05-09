رئيس بعثة الحج الرسمية لـ«صوت الأمة»: وصول 4410 من حجاج القرعة إلى المدينة المنورة وانتظام تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 01:24 مساءً - أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، وصول 4410 حجاج من بعثة القرعة إلى المدينة المنورة حتى الان.

وأوضح في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة يمثلون محافظات أسيوط، والوادي الجديد، وكفر الشيخ، والبحيرة، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وبورسعيد، وبني سويف والشرقية.

وأضاف أنه تم صباح اليوم تفويج 888 حاجا من حجاج القرعة بالمدينة المنورة إلى مكة المكرمة، بعد أن قضوا خمسة أيام في رحاب الرسول الكريم، وذلك لأداء شعائر العمرة والاستعداد لبدء مناسك الحج.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية لنقل حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة، سواء إلى المدينة المنورة أو إلى مكة المكرمة.

كان في استقبال ضيوف الرحمن، مسئولي بعثة حج القرعة، والذين أنهوا اجراءات وصول الحجاج بالتنسيق مع السلطات السعودية في أقل من نصف ساعة.

وبمجرد وصول الحجاج الى فنادق الإقامة، يصعد مسئولو بعثة القرعة للحافلات؛ لمسح الباركود الموجود في كارت الهوية الخاص بكل حاج الكترونياً، لتحديد رقم الغرفة الفندقية الخاصة بالحاج، ثم تسليمه كارت دخول الغرفة، وكارت الوجبة الجافة، وكارت زيارة الروضة في المواعيد المخصصة بالتنسيق مع السلطات السعودية، بالإضافة إلى كارت بطاقة "نسك" الذكية وتفعيلها للحجاج في الحافلات بواسطة مسئوليها، و يليها حفل استقبال رائع لكل رحلة بفنادق إقاماتها، يتخلله توزيع الورود وبعض الوجبات الخفيفة.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، قد أعلن الاثنين الماضي، بدء الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة لآداء مناسك الحج.

وأوضح أن أولى رحلات الحجاج انطلقت إلى المدينة المنورة، على أن تتوالى باقي الرحلات خلال الأيام التالية، لنقل باقي الحجاج، سواء الى المدينة المنورة، أو إلى مكة المكرمة.

وأكد أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار ال24 ساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

وناشد حجاج بيت الله الحرام، بإرتداء بطاقة "نسك" الذكية، وأسورة المعصم التي سيتم تسليمها لهم، واللتين يحتويان على جميع بيانات الحاج، ومقر إقامته بالأراضي المقدسة، وأرقام هواتف البعثة، وكذلك وضع بطاقة البيانات على الحقائب؛ لضمان وصولها للغرف بالفنادق؛ وذلك منذ سفرهم وحتى عودتهم بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن.

كما ناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، الحجيج بعدم التدافع والتزاحم على الحافلات، نظراً لأن كل حاج لديه مقعد مخصص له في كل حافلة، إضافة إلى تخليهم عن التصرفات والسلوكيات التي لا تتناسب مع قدسية الأماكن الشريفة، والتي قد تسيىء للحجاج المصريين، وتخضع مرتكبها إلى المسائلة القانونية، بالإضافة إلى احتفاظ كل حاج بمتعلقاته الشخصية داخل خزينة غرفته أو بأمانات الفندق، تجنباً لفقدانها.