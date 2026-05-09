ترامب: نأمل في تمديد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 01:24 مساءً - أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في تمديد الهدنة المؤقتة بين روسيا وأوكرانيا التي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم السبت.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة (نيوز نيشن) الأمريكية ردًا على سؤال عما إذا كان يعتزم التحدث مجددًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن استمرار وقف إطلاق النار- "أود أن أرى تمديداً طويلًا".

وقد أعلن ترامب، أمس الجمعة، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم وذلك بالتزامن مع احتفالات روسيا بيوم النصر، كما تم الاتفاق على إجراء عملية تبادل أسرى بين الجانبين، بواقع 1000 أسير من كل جانب.