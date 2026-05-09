افتتاح جامعة سنجور.. 9 برامج ماجستير تستهدف تكوين كوادر إفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 02:18 مساءً - يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون افتتاح جامعة سنجور بمدينة برج العرب، في خطوة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المشترك في مجالات التعليم والثقافة والتنمية.

تُعد جامعة سنجور بمثابة مؤسسة مرجعية مخصّصة لتكوين الكوادر الإفريقية، تستقبل الجامعة طلابًا من مختلف الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، بما في ذلك مصر، بالإضافة إلى هايتي، وفي بعض الأحيان من دول أخرى خارج القارة الإفريقية. وقد استقبلت بالفعل طلابًا من ألمانيا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكمبوديا، وفرنسا، ولبنان، ورومانيا، وأوكرانيا، وفيتنام.

النظام الأكاديمي للجامعة

تُدار العملية التعليمية من قبل أربعة رؤساء أقسام وافدين، يعملون جاهدين لضمان الجودة التعليمية وتعزيز الانفتاح الدولي للجامعة. ويُساندهم في ذلك مجلس أكاديمي مختص بالإضافة إلى شبكة تضم حوالي 150 أستاذًا من خارج الجامعة نصفهم أساتذة جامعيين والنصف الأخر خبراء دوليون معترف بكفاءتهم في مجالاتهم. كما يُولى اهتمام خاص للتوازن بين الجنسين، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن 30% من النساء ضمن هيئة التدريس، مما يساهم في تمثيل أكثر شمولًا وتنوعًا.

في مقر الجامعة الجديد بمدينة برج العرب (الإسكندرية)، تقدم جامعة سنجور 9 برامج ماجستير متخصصة تقوم على قاعدة مشتركة في إدارة المشاريع، وهي :

● إدارة التراث الثقافي

● إدارة المؤسسات الثقافية

● إدارة المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي

● إدارة البيئة

● الحوكمة والإدارة العامة

● إدارة المشاريع

● التغذية الدولية

● الصحة العامة الدولية

● إدارة المخاطر والأزمات الشاملة

أهداف برامج الماجستير التي تقدمها الجامعة

يهدف نظام التعليم بجامعة سنجور إلى تكوين كوادر إفريقية تتميز بالأداء الفكري المختلف، والإتقان الجيد للمنهجيات والأدوات الأساسية لممارسة العمل، إلى جانب التحلي بالمسؤولية والالتزام الأخلاقي، بما يجعل منهم شخصيات مؤثرة وفعّالة داخل المؤسسات والشركات ومشاريع التنمية في إفريقيا.



ولتحقيق ذلك، يعتمد نظام التعليم في الأساس على قاعدة مشتركة من المعارف والمهارات تُدرّس لجميع الطلبة، بهدف بناء ثقافة موحدة وتمكينهم من اكتساب مهارات أساسية مشتركة.



وبعد ذلك يتم تدريس مواد علمية مشتركة لكل قسم في السنة الأولى من الدراسة، لوضع الأسس النظرية والتطبيقية للمجالات التخصصية. أما التخصص فيأتي في السنة الثانية، حيث يكتسب الطلبة المنهجيات والأدوات والكفاءات المرتبطة بالمجال المهني المختار، بما يتيح لهم الاندماج في سوق العمل مباشرة بعد التخرج.