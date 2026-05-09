افتتاح جامعة سنجور.. رسوم التسجيل 400 يورو وهذه شروط الدراسة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 02:18 مساءً - يشهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون، اليوم السبت، افتتاح جامعة سنجور بمدينة برج العرب، في خطوة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المشترك في مجالات التعليم والثقافة والتنمية.

شروط الدراسة فى جامعة سنجور

يُشترط على المتقدمين للدراسة في جامعة سنجور الحصول على شهادة الليسانس كحد أدنى، مع إثبات خبرة مهنية لا تقل عن سنة واحدة. أما بالنسبة للمترشحين للحصول على المنح الدراسية، فيُشترط ألا يتجاوز عمرهم 36عامًا. ويتم القبول بناءً على عملية اختيار دقيقة تشمل دراسة الملف، واختبارًا تحريريًا، ومقابلة شفهية.


تستقبل الجامعة 100 طالبا حاصلين على منحة في كل دفعة، مع رسوم تسجيل سنوية قدرها 400 يورو،  كما تستقبل أيضًا 50 طالبًا في السنة الأولى من الماستر و 40 طالبًا إضافيًا في السنة الثانية غير مستفيدين من المنحة، برسوم تسجيل سنوية قدرها 3700 يورو.


ويستفيد الطلاب غير الحاصلين على منحة من نفس الخدمات الأكاديمية والمزايا التي يحصل عليها الطلبة الممنوحين، بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص طوال مسيرتهم الدراسية.

الدبلومات والاعتمادات

يُعترف بالدبلومات الصادرة عن جامعة سنجور في الإسكندرية من قبل المجلس الأعلى للجامعات في مصر، وكذلك من قبل المجلس الإفريقي والملغاشي للتعليم العالي (CAMES). وتعتمد هذه الدبلومات على نظام LMD الأوروبي.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

