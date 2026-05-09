طريقة ٤-٢-٤ للحصول على بشرة صافية في ١٠ دقايق

طريقة ٤-٢-٤ للحصول على بشرة صافية في ١٠ دقايق

الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة

الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة

الرئيسان السيسى وماكرون يشاهدان فيلما عن نشأة وتأسيس جامعة سنجور فى مصر

الرئيسان السيسى وماكرون يشاهدان فيلما عن نشأة وتأسيس جامعة سنجور فى مصر

الرئيس السيسى يعرب عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية

الرئيس السيسى يعرب عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيود

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيود

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار

ماكرون يشيد بحجم التبادل التجارى والاستثمارات الفرنسية بمصر وتطلع فرنسا لتعميق الشراكة

ماكرون يشيد بحجم التبادل التجارى والاستثمارات الفرنسية بمصر وتطلع فرنسا لتعميق الشراكة

الرئيس السيسي يرحب بزيارة ماكرون: تعكس تميز علاقات الصداقة المصرية الفرنسية

الرئيس السيسي يرحب بزيارة ماكرون: تعكس تميز علاقات الصداقة المصرية الفرنسية

مباراة الكلاسكو غداً.. تعرف على حكم مباراة برشلونة...

مباراة الكلاسكو غداً.. تعرف على حكم مباراة برشلونة...

صفقة محمد صلاح تقترب من الحسم.. نادٍ أوروبي...

صفقة محمد صلاح تقترب من الحسم.. نادٍ أوروبي...

الرئيسية أخبار مصرية

رئيس الوزراء يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس الوزراء يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله

رئيس الوزراء يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 02:18 مساءً - شارك اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم حفل تنصيب رئيس جمهورية جيبوتي الشقيقة "إسماعيل عمر جيله"، الذي أقيم في مركز جيبوتي الدولي للمؤتمرات.

 

وشهد حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي، مراسم أداء اليمين الدستورية، وعدة فعاليات أخرى، وذلك بمُشاركة عددٍ من رؤساء الدول والحكومات، ومُمثلي البلدان العربية والأفريقية والدولية، وجانب من مُمثلي المُنظمات والهيئات الدولية، وكبار المسئولين رفيعي المستوى.

 

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مُشاركة رئيس الوزراء في حفل التنصيب، تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي المُشترك مع جمهورية جيبوتي الشقيقة على مُختلف المُستويات؛ بما يتناسب مع حجم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين؛ القائمة على تحقيق المصالح المتبادلة في مجالات التعاون المشترك ذات الأولوية.

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

الرئيس السيسى يشهد اليوم افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ببرج العرب بحضور ماكرون

أخبار ذات صلة

0 تعليق