وزارة التعليم تعلن قواعد وخطوات التقدم لأولى ابتدائى وkg1 لعام 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 03:30 مساءً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن قواعد التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل وأيضا رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات.

وأوضحت الوزارة، أنه إيماء إلى توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، واستعداداً للعام الدراسي الجديد 2026،2027 وحرصاً على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكل المحافظات، يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونياً لأبنائهم ( مصرى الجنسية)، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس (الرسمية)، وكذلك التقدم إلكترونياً للالتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات) ، وذلك من خلال بوابة مركز المعلومات من معلومات الوزارة ( emis.gov.eg).

ووجهت الوزارة باتخاذ الإجراءات التالية:-

أولاً :- بالنسبة لأولياء الأمور:-

التقدم للصف الأول الابتدائي:-

ـ يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكتروني بداية من 1 يونيو 2026 حتى 30 من نفس الشهر، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذك على بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( emis.gov.eg)

ـ فور تسجيل ولي الأمر لطلب التقدم علي الصف الأول الابتدائي يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات.

ـ سن التقدم للصف الأول الابتدائى لا يقل عن ست سنوات ولا يزيد عن تسع سنوات.

ـ يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقاً للقرار الوزاري بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم .

ـ يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالمتقدم والمقبول مبدئياً ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة القبول النهائي بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه.

التقدم لرياض الأطفال ( رسمي ورسمي لغات ) :-

ـ يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بالمرحلة الرياض الأطفال ( رسمي - رسمي لغات ) بالتسجيل الإلكتروني بداية من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2026، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذك على بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( emis.gov.eg) .

ـ سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن ( أربع سنوات ) .

ـ يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها ، ووفقاً للقرار الوزارى بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم .

ـ فور تسجيل ولي الأمر لطلب التقدم يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات ، يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني، والتوجة للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة ( القبول النهائي ) ، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

ثانياً :- بالنسبة للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال ( رسمي ) :خلال فترة التقدم الالكتروني : يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه ، مساعدة ولى الأمر بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الإلتحاق إلكترونياً بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس ( التقدم للصف الأول الإبتدائي فقط)، ويلزم الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم .

وأوضحت الوزارة، أنه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 يوليو يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها ، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف القبول / عدم القبول المبدئى فى الطلبات المقدمة للإلتحاق بها، وضرورة التزام المدراس بالتسجيل الإلكترونى لموقف تسليم / عدم تسليم ولى الأمر لملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التي مبدائياً ، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به . تم قبولها .

ثالثاً: المديريات التعليمية والإدارات التعليمية:

بالنسبة للمتقدمين للمدارس رياض الأطفال (الرسمي لغات):

بعد انتهاء فترة التقدم الإلكترونى لأولياء الأمور تقوم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بتسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين المدارس رياض الأطفال الرسمى لغات) ، بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة emis.gov.eg) . للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس ، على أن تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس ، حتى يتسنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الالكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

بالنسبة للمتقدمين للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال ( الرسمي ) :

ـ متابعة موقف التقدم الإلكتروني للمدارس وموقف بت المدارس فى الطلبات المقدمة إليها ، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للمديريات والإدارات التعليمية في هذا الشأن ، مع التنبية المشدد بضرورة التنسيق والتعاون بين ) توجيه رياض الأطفال ، توجيه المرحلة الابتدائية ) و ( إدارات وأقسام الاحصاء بمديرتكم والإدارات التعليمية التابعه لكم في متابعة إجراءات التقدم والقبول بالمدراس .

ـ قيام توجيه عام رياض الأطفال بالمديرية ، وتوجيهات رياض الأطفال بالإدارات التعليمية بتولي متابعة مسئولية تنسيق رياض الأطفال لكافة نوعيات المدارس ( رسمي عربي - رسمي لغات - رسمي لغات متميز - خاص ) .

رابعاً: بالنسبة للطلاب الوافدين:

يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الإلتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم ، ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونياً ، عقب تحديث قاعدة بيانات المدارس للعام الدراسي الجديد .

ـ يتم التنبية مشددا على ضرورة الإعلان في مكان ظاهر بالمدارس والادارات التعليمية والمديرية ، عن فتح باب التقدم الإلكتروني لمرحلة رياض الاطفال والصف الأول الابتدائى.