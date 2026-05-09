مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 04:24 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات "إتجار بالمواد المخدرة، هتك عرض، خطف"، بنطاق محافظة القليوبية، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين، شابو، أفيون " – قرابة 19 ألف قرص مخدر – 100 قطعة سلاح نارى "16بندقية آلية، 30 بندقية خرطوش، 52 فرد خرطوش، 2 طبنجة").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (76) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.