طريقة ٤-٢-٤ للحصول على بشرة صافية في ١٠ دقايق

طريقة ٤-٢-٤ للحصول على بشرة صافية في ١٠ دقايق

الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة

الرئيس السيسى يؤكد لماكرون موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة

الرئيسان السيسى وماكرون يشاهدان فيلما عن نشأة وتأسيس جامعة سنجور فى مصر

الرئيسان السيسى وماكرون يشاهدان فيلما عن نشأة وتأسيس جامعة سنجور فى مصر

الرئيس السيسى يعرب عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية

الرئيس السيسى يعرب عن قلق مصر البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيود

الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون قيود

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار

ماكرون يشيد بحجم التبادل التجارى والاستثمارات الفرنسية بمصر وتطلع فرنسا لتعميق الشراكة

ماكرون يشيد بحجم التبادل التجارى والاستثمارات الفرنسية بمصر وتطلع فرنسا لتعميق الشراكة

الرئيس السيسي يرحب بزيارة ماكرون: تعكس تميز علاقات الصداقة المصرية الفرنسية

الرئيس السيسي يرحب بزيارة ماكرون: تعكس تميز علاقات الصداقة المصرية الفرنسية

مباراة الكلاسكو غداً.. تعرف على حكم مباراة برشلونة...

مباراة الكلاسكو غداً.. تعرف على حكم مباراة برشلونة...

صفقة محمد صلاح تقترب من الحسم.. نادٍ أوروبي...

صفقة محمد صلاح تقترب من الحسم.. نادٍ أوروبي...

الرئيسية أخبار مصرية

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 04:24 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات "إتجار بالمواد المخدرة، هتك عرض، خطف"، بنطاق محافظة القليوبية، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة نصف طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيروين، شابو، أفيون " – قرابة 19 ألف قرص مخدر – 100 قطعة سلاح نارى "16بندقية آلية، 30 بندقية خرطوش، 52 فرد خرطوش، 2 طبنجة").

 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (76) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

خلال اجتماعه مع عدد من المحافظين.. الفريق أسامة عسكر يؤكد على سرعة إنجاز ملفات التقنين لأراضي الدولة

أخبار ذات صلة

0 تعليق