وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لمحور الفشن التنموي ببني سويف ومحور ديروط التنموي بأسيوط (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 04:24 مساءً - بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بفتح وتشغيل المشروعات التي يتم الإنتهاء من تنفيذها لخدمة جمهور المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وفي يوم هام لقطاع النقل والمواصلات في صعيد مصر شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محور الفشن التنموي بمحافظة بني سويف والمرحلة الثانية والثالثة من محور ديروط بمحافظة أسيوط وفتحهم أمام حركة المرور وذلك بحضور اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف واللواء محمد علوان محافظ أسيوط واللواء حسام الدين مصطفى مساعد الوزير للطرق والكباري واللواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة.

وأكد وزير النقل أن المرحلة الاولى من محور الفشن التنموي تمتد من الطريق الصحراوي الشرقي إلى الطريق الزراعى الغربى بطـول 8.7 كم ،و تشمل عدد (3) كبارى هي (كوبري علي الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري النيل – كوبري علي ترعة الابراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي) لافتا الى أن المرحلة الثانية الجاري تنفيذها من المشروع ستمتد من الطريق الزراعي الغربي إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 18.3 كيلومتر ليصبح المحور بإجمالي طول 27 كيلومتر ، بعدد (23) عمل صناعي لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف (21كوبري – 2 نفق ) منها (5) كباري رئيسية وهي ( كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري النيل – كوبري على ترعة الابراهيمية وسكك حديد مصر "القاهرة/أسوان" والطريق الزراعي الغربي – كوبري بحر يوسف – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي ) .

مضيفاً أن محور الفشن على النيل يعتبر أحد أبرز المشروعات التنموية بصعيد مصر ، وسيساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين ، ودعم المناطق الصناعية ، وربط شبكات الطرق القومية ، بالإضافة الى تسهيل نقل منتجات المناطق الصناعية ببني سويف إلى موانئ البحر الأحمر للتصدير ، وجذب إستثمارات جديدة ، وكذلك المساهمة في ربط المحور بين الطريقين الصحراوي الشرقي والزراعي الغربي مروراً بالنيل مما يساهم في ربط المناطق الزراعية بمركز الفشن والمناطق الصناعية الهامة أبرزها "منطقة كوم أبو راضي الصناعية ومنطقة بياض العرب" ومناطق الصناعات المتوسطة والثقيلة بالمحافظة ، مع تعزيز النقل بين الصحراوي الشرقي "الكريمات" والطريق الزراعي ، و المساهمة في ربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم، لتوسطه محور عدلى منصور شمالاً ومحور بنى مزار في المنيا جنوباً،.. بجانب أنه يساعد فى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالى مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة ( المعديات) بالإضافة الى خدمة الأراضي الزراعية في هذه المراكز وربطها بالطرق الصحراوية لنقل الحاصلات الزراعية كما أن هذا المحور سيرتبط بالخط الثاني القطار الكهربائي السريع اكتوبر /اسوان /ابو سمبل حيث جاري انشاء محطة الفشن بالخط لافتا إلى أنه تم مراعاة عند تخطيط مسار الخط الثاني الربط مع محاور النيل المختلفة في صعيد مصر مضيفا أن هذا المحور هو امتداد لسلسلة المحاور التنموية التي تم تنفيذها لخدمة محافظة بني سويف ( الواسطى - عدلي منصور - كوبري بني سويف ) والتي تبلغ المسافات البينية بينها 25 كم وأقل من 25كم تسهيلا لحركة تنقل المواطنين.

بعدها توجه وزير النقل الى محافظة أسيوط حيث شهد التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من محور ديروط التنموي وفتحهما أمام حركة المرور بإجمالي طول يبلغ 27.6 كم وحيث نفذ المحور شركة النيل العامة للطرق والكباري احدى شركات القابضة للطرق والكباري والأعمال البحرية التابعة لوزارة النقل، وحيث تبدأ المرحلة الثانية من الطريق الصحراوي الغربي إلى الطريق الزراعي الغربي بطول ١٣ كم وعرض ٢١ م عدد ٢ حارة / إتجاه ، وتشمل عدد (۱۳) عمل صناعي ( 5 كبارى + 2 نفق + 5 برابخ) لحل التقاطعات مع الترع والمصارف و الطرق الفرعية . كما تمتد المرحلة الثالثة من طريق الحوطا حتى تقاطع الطريق الصحراوي الشرقي بطول ١٤.٦ كم وعرض ٢١ متر وعدد ٢ حارة / الاتجاه وتشمل عدد (1) كوبرى عند التقاطع مع الطريق الصحراوى الشرقي. ليصبح المحور بمراحله الثلاثة بطول ٤٢.٦ كم (حيث سبق وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وافتتاحها بطول ١٥ كم من طريق الحوطا حتى الطريق الزراعى الغربي ) وهو محورا متكامل يربط الطريق الصحراوى الشرقى الى الطريق الصحراوى الغربي و يربط شرق وغرب النيل طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية .

وأكد الوزير على أهمية التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة من المحور وفتحها أمام حركة المرور لافتا إلى أن المحور يعد أحد المشروعات القومية الكبرى في صعيد مصر ، والذي يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين والربط بين الطريق الصحراوي الشرقي ، والطريق الزراعي الغربي ، وصولاً إلى الطريق الصحراوي الغربي لتسهيل حركة المرور وتنمية المنطقة ، و يوفر الوقت والجهد ، كما يدعم نقل المنتجات الزراعية والصناعية ، ويساهم في إلغاء التقاطعات السطحية مع السكك الحديدية والترع والمصارف لتقليل الحوادث بالإضافة إلى ربط مناطق المحاجر (محجر الحلحى) والمناطق الصناعية بشرق النيل وطريق الصعيد الصحراوى الشرقى شرق النيل بمناطق التنمية الزراعية ، وطريق الصعيد الصحراوى الغربى غرب النيل مروراً بالطريق الزراعى والمناطق السكنية والمناطق الزراعية بمركز ديروط فى وادى النيل ، كما يربط مناطق الزراعة في الوادي شرق النيل وغربه ، خاصة في مناطق ديروط والقوصية ، مع سهولة الوصول إلى أراضي الاستصلاح الزراعي في الطريق الصحراوي الغربي ، بالإضافة الى نقل المنتجات من المناطق الصناعية( المنطقة الصناعية ناصر غرب أسيوط) بأسيوط والمحافظات المجاورة ، عبر شبكة طرق تربط شرق وغرب النيل .

وخلال فعاليات التشغيل التجريبي للمشروعات السابق ذكرها نقل وزير النقل تحيات وتهنئة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأهالي محافظتي بني سويف واسيوط ولكل أهالي محافظات الصعيد بتشغيل هذه المشروعات الجديدة ، التي تمثل إضافة مهمة لشبكة محاور النيل في صعيد مصر والتي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في حركة التنقل ودعم خطط التنمية الشاملة مشيراً إلى تقدير فخامة رئيس الجمهورية لجهود جميع العاملين بكافة الجهات والشركات الوطنية التي ساهمت في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة ، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ المزيد من المشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وأضاف وزير النقل أنه قبل 2014 تم تنفيذ عدد ( 38) محور وكوبري على النيل.

وفي عام 2014 وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر والتي كانت تصل سابقاً إلى 100 كيلومتر، بما يساهم في تخفيض معدلات الحوادث ويقلل من زمن الرحلات ويوفر من استهلاك الوقود ، وأن تكون تلك المحاور محاور عرضية متكاملة وليست مجرد كباري تعبر نهر النيل بحيث تخدم المواطنين بالمناطق السكنية والمدن والقرى المحيطة وتخدم خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة (صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية) ، مشيراً الى أنه تم التخطيط لإنشاء 35 محور عرضي متكامل ليكون الإجمالي( 73 ) محـور منها عدد 22 محور في الصعيد ، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ عدد ( 19 ) محور من ( 14 ) محور بالصعيد من اجمالي ال35 محور وجاري العمل حالياً في تنفيذ عدد ( 7 ) محور منها 3 محاور بالصعيد ومخطط تنقيذ 9 محاور منها 5 محاور بالصعيد .

وقدم أهالي الصعيد خالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تشغيل هذه المشروعات القومية والتنموية وفتحها أمام حركة المرور خاصه وأنها تمثل نقلة حضارية كبيرة تخدم أبناء محافظات الصعيد، مؤكدين أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات ودعم الاقتصاد المحلي. وتحقيق التنمية الشاملة و توفير حياة كريمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.