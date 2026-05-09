الرئيس الجيبوتى يستقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 05:18 مساءً - استقبل إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات وتهاني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لنظيره الجيبوتي بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الكبيرة التي منحها الشعب الجيبوتي له تقديراً لدوره الريادي في قيادة البلاد وتحقيق التنمية الشاملة.

 

كما جدد رئيس الوزراء توجيه دعوة السيد رئيس الجمهورية إلى الرئيس الجيبوتي لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، وذلك بهدف تعزيز الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

 

وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الدولتين، التي تقوم على أسس متينة من التعاون والاحترام المتبادل ووحدة المصير، مؤكدًا حرص مصر على التنسيق المستمر مع جمهورية جيبوتي الشقيقة في القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

 

كما تطرق رئيس الوزراء إلى محاور التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات متعددة، بما يشمل تطوير الموانئ والمناطق الحرة، وتعزيز البنية التحتية واللوجستيات، إلى جانب التعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة والاقتصاد والزراعة والخدمات الصحية، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

 

ومن جانبه، أكد رئيس جمهورية جيبوتي، أن العلاقة بين البلدين تمثل نموذجًا يحتذى للتعاون، مدعومة بروابط تاريخية وثقافية وسياسية.

 

كما طلب فخامة رئيس جيبوتي نقل خالص تحياته إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

