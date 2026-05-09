مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

الرئيسية أخبار مصرية

استكمالا لجولته التفقدية بشمال سيناء.. وزير الشباب والرياضة يلتقي عدد من رؤساء مجالس إدارات أندية المحافظة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
استكمالا لجولته التفقدية بشمال سيناء.. وزير الشباب والرياضة يلتقي عدد من رؤساء مجالس إدارات أندية المحافظة

استكمالا لجولته التفقدية بشمال سيناء.. وزير الشباب والرياضة يلتقي عدد من رؤساء مجالس إدارات أندية المحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 07:24 مساءً - عقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، اجتماعا مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الأندية الرياضية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة أوضاع الأندية والاستماع إلى مطالبها واحتياجاتها، بما يسهم في تعزيز دورها الرياضي والمجتمعي وخدمة النشء والشباب.

 

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة أن حرصه على أن يكون أول اجتماع له مع رؤساء الأندية في محافظة شمال سيناء يأتي تقديرا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها المحافظة لدى الدولة المصرية، واعتزازا بما تمثله من أهمية استراتيجية ووطنية، فضلا عن اهتمام القيادة السياسية بدعم أبنائها وتوفير مختلف أوجه الرعاية لهم.

 

كما أوضح وزير الشباب والرياضة ان محافظة شمال سيناء تحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية، وهناك توجيهات واضحة بالاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وفي مقدمتها دعم قطاعي الشباب والرياضة، والاهتمام ببناء الانسان المصري، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لأبنائنا لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

 

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية بالمحافظة، والعمل على تعزيز دور الأندية ومراكز الشباب باعتبارها مؤسسات وطنية تسهم في بناء شخصية الشباب وتنمية قدراتهم، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأندية لتحقيق رسالتها على الوجه الأمثل.

 

كما استمع الوزير إلى رؤساء الأندية، الذين عرضوا أبرز التحديات والاحتياجات المتعلقة بالبنية الإنشائية والأنشطة الرياضية، مؤكدا دراسة جميع المطالب والعمل على تلبيتها وفقا للأولويات والإمكانات المتاحة، بما يحقق تطلعات أبناء شمال سيناء ويعزز من دور الأندية في خدمة المجتمع المحلي.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

في ختام ماراثون الترشح.. عبد المنعم إمام يتقدم رسميًا لرئاسة "العدل" و55 مرشحًا يتنافسون على الهيئة العليا

أخبار ذات صلة

0 تعليق