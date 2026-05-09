استكمالا لجولته التفقدية بشمال سيناء.. وزير الشباب والرياضة يلتقي عدد من رؤساء مجالس إدارات أندية المحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 07:24 مساءً - عقد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، اجتماعا مع عدد من رؤساء مجالس إدارات الأندية الرياضية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة أوضاع الأندية والاستماع إلى مطالبها واحتياجاتها، بما يسهم في تعزيز دورها الرياضي والمجتمعي وخدمة النشء والشباب.

وخلال اللقاء، أكد وزير الشباب والرياضة أن حرصه على أن يكون أول اجتماع له مع رؤساء الأندية في محافظة شمال سيناء يأتي تقديرا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها المحافظة لدى الدولة المصرية، واعتزازا بما تمثله من أهمية استراتيجية ووطنية، فضلا عن اهتمام القيادة السياسية بدعم أبنائها وتوفير مختلف أوجه الرعاية لهم.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة ان محافظة شمال سيناء تحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية، وهناك توجيهات واضحة بالاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وفي مقدمتها دعم قطاعي الشباب والرياضة، والاهتمام ببناء الانسان المصري، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لأبنائنا لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية بالمحافظة، والعمل على تعزيز دور الأندية ومراكز الشباب باعتبارها مؤسسات وطنية تسهم في بناء شخصية الشباب وتنمية قدراتهم، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأندية لتحقيق رسالتها على الوجه الأمثل.

كما استمع الوزير إلى رؤساء الأندية، الذين عرضوا أبرز التحديات والاحتياجات المتعلقة بالبنية الإنشائية والأنشطة الرياضية، مؤكدا دراسة جميع المطالب والعمل على تلبيتها وفقا للأولويات والإمكانات المتاحة، بما يحقق تطلعات أبناء شمال سيناء ويعزز من دور الأندية في خدمة المجتمع المحلي.