مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

وزير الخارجية يلتقي نظيره السنغالي على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 08:18 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٩ مايو، بالسيد شيخ نيانج، وزير التكامل الأفريقي والشئون الخارجية والسنغاليين في الخارج، وذلك على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الأفريقية المختلفة.

 

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية–السنغالية، والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي مهم في منطقة غرب أفريقيا، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك موضوعات المياه وكيفية مواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز التعاون العابر للحدود، كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة التنسيق مع السنغال خلال رئاستها المشتركة مع دولة الإمارات الشقيقة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦، بالتزامن مع رئاسة السنغال لمجلس وزراء المياه الأفارقة “الأمكاو”.

 

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للجهود التنموية التي تقودها السنغال في إطار خطتها الخمسية و”رؤية ٢٠٥٠”، معربًا عن استعداد القاهرة لمواصلة نقل خبراتها في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتشييد، ومشروعات شبكات الري واستصلاح الأراضي، منوهًا بالدور الفعال لشركات القطاع الخاص المصرية في تنفيذ المشروعات التي تحظى بأولوية للجانب السنغالي، مستعرضاً التحضيرات الجارية للانعقاد قمة الاتحاد الافريقي التنسيقية ومنتدى أفريقيا العلمين الشهر المقبل. وقد أشاد الوزيران بافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية، باعتباره إضافة نوعية للتعاون المصري–الأفريقي في المجالات التعليمية والأكاديمية، ومنصة مهمة لإعداد كوادر أفريقية مؤهلة في مجالات التنمية والإدارة وبناء القدرات. 

 

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقتي غرب أفريقيا والساحل، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

قرار حكومي باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة/ السويس من أعمال المنفعة العامة

