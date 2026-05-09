مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

وزارة الصحة تحسمها: لسنا مقبلين على جائحة تشبه كورونا.. وفيروس هانتا موجود منذ 1978

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 10:24 مساءً - طمأن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن ما يُثار عالمياً حول تفشي فيروس "هانتا"، مؤكدا أن الوضع الوبائي العالمي لا يدعو للقلق، وأن الفيروس يختلف جذرياً في طبيعته وطرق انتشاره عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

رداً على التساؤلات والمخاوف حول احتمالية مواجهة العالم لجائحة جديدة ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، نفى الدكتور حسام عبد الغفار هذا الأمر بشكل قاطع، قائلاً: "لسنا مقبلين على جائحة كوفيد جديدة إطلاقاً".

 

وأوضح متحدث الصحة أن فيروس "هانتا" ليس فيروساً جديداً، بل تم اكتشافه منذ عام 1978 (أي منذ نحو 45 عاماً)، وله معدلات إصابة سنوية معروفة في مناطق محددة حول العالم مثل الأمريكتين، وكوريا الجنوبية، والصين، وأكد أنه منذ اكتشافه وحتى اللحظة، لم يسجل الفيروس أي انتشار مجتمعي واسع يذكر، وما صدر عن منظمة الصحة العالمية مؤخراً هو مجرد "رفع لدرجة الترصد الوقائي" وليس "إنذاراً بوجود جائحة".

 

وحول طرق انتقال العدوى، أوضح عبد الغفار أن هناك فارقاً كبيراً جداً بين الفيروسين؛ فبينما ينتقل "كوفيد-19" بسهولة بالغة بين البشر عبر الرذاذ والهواء حيث يمكن لشخص واحد مصاب في غرفة أن ينقل العدوى لـ 12 أو 16 شخصاً، فإن المصدر الأساسي لعدوى فيروس "هانتا" هو القوارض (الفئران) والبيئات الملوثة بفضلاتها.

 

وشدد على أن انتقال "هانتا" من إنسان إلى إنسان لا يحدث في جميع أنواعه، بل يقتصر على سلالة واحدة فقط، ويحتاج إلى "اختلاط ملاصق وقريب جداً ولفترة زمنية طويلة".

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

