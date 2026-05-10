الإسكندرية أحسن ناس.. ماكرون يشكر أهل عروس البحر المتوسط على حسن الاستقبال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 01:24 صباحاً - نشر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مقطع فيديو مميزًا عبر حسابة الرسمى على فيس بوك، ظهر خلاله على أنغام أغنية “الإسكندرية أحسن ناس”، موجّهًا رسالة شكر إلى أهالى مدينة الإسكندرية بعد الاستقبال الحافل الذي حظي به خلال زيارته.

ماكرون يشيد بحفاوة استقبال وكرم ضيافة أهل الإسكندرية

وأعرب ماكرون عن سعادته بالأجواء التي شهدتها “عروس البحر المتوسط”، مشيدًا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو أظهر لقطات من جولة الرئيس الفرنسي داخل المدينة الساحلية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسط حضور جماهيري وتفاعل من المواطنين الذين حرصوا على التقاط سيلفى مع الرئيسين.