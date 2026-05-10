سيناريو مثير.. الزمالك يخسر 1-0 أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 01:24 صباحاً -

حقق فريق اتحاد العاصمة الجزائرى فوزًا مثيرًا على الزمالك، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد 5 يوليو، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء الفوز بعد هدف تم إلغاؤه لخوان بيزيرا بداعي وجود خطأ على حسام عبد المجيد ليحتسب ركلة جزاء للفريق الجزائرى ويسجل منها أحمد خالدى الهدف فى الدقيقة 97.

ويلتقي الزمالك مع اتحاد العاصمة فى مباراة الإياب يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى.

أحداث المباراة

وأظهر الزمالك خطورته فى أول دقائق المباراة، حيث شن هجمة خطرة على مرمى الفريق الجزائرى وأهدر شيكو بانزا فرصة التسجيل فى الدقيقة 5، وبعدها واصل الزمالك الضغط بالتبادل مع اتحاد العاصمة.

وفى الربع ساعة الثانية اكتفي الزمالك بالتأمين الدفاعى أمام اندفاع الفريق الجزائرى، ويبحث الأبيض عن هجمة مرتدة منظمة ليستغلها فى تسجيل هدف التقدم.

مع بداية الشوط الثاني دخل الزمالك ضاغط نسبيًا مستغلاً عدم تركيز دفاع اتحاد العاصمة، وفى الدقيقة 53 أهدر شيكو بانزا فرصة هدف محقق، بعدما راوغ المدافع ومرر الكرة من فوق الحارس، لكنه سدد الكرة فى الدفاع مرة أخرى ولم يسكنها الشباك.

وفى الدقيقة 66 ألغي الحكم هدف لفريق الزمالك بداعي ارتكاب شيكو بانزا خطأ قبل ان تسكن الكرة الشباك، وبعدها انتفض الفريق الجزائرى وضغط بقوة على دفاع الزمالك ومثل خطورة كبيرة على مرمى المهدى سليمان.

وفى الدقيقة 73 دخل البرازيلى خوان بيزيرا بدلاً من آدم كايد، وفى الدقيقة 85 خرج عدي الدباغ وأحمد فتوح ودخول أحمد ربيع وأحمد شريف، وتلقي شيكو بانزا البطاقة الصفراء فى الدقيقة 88.

وفى الدقيقة 88 تصدى المهدي سليمان لفرصة هدف محقق لفريق اتحاد العاصمة الجزائرى، وسط دربكة من دفاعات الزمالك.

وفى الدقيقة 90 سجل خوان بيزيرا هدف، وعاد الحكم لتقنمية الفار ليقرر الغاء الهدف واحتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد الجزائرى، بعد وجود خطأ على حسام عبد المجيد، وحصل حسام علي بطاقة صفراء، وأظهر البطاقة الحمراء لمحمود بنتايج بسبب الاعتراض.

وفى الدقيقة 97 سجل أحمد خالدى هدف التقدم للفريق الجزائرى من ضربة الجزاء،

تشكيل الزمالك جاء كالتالى:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد - آدم كايد.

خط الهجوم: محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد ربيع وخوان بيزيرا وأحمد شريف وسيف الجزيري وناصر منسي.

تشكيل اتحاد العاصمة جاء كالتالي:

حراسة المرمى : أسامة بنبوط.

خط الدفاع: زكريا دراوي – جونيور تشي مالون – حسين داهيري – هيثم لوصيف.

خط الوسط: إسلام مريلي – سعدي رضواني – براهيم بن زازا.

خط الهجوم: أحمد خالدي – درامان كاماجاتي – إيمي تندينج.