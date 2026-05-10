الطقس اليوم.. ارتفاع جديد فى درجات الحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 33

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 11:18 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 10 مايو 2026، ​​استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلاً.

الظواهر الجوية

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 38) كم/س:على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات شمال الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

القاهرة:

​العظمى: 33 درجة.

​الصغرى: 19 درجة.

​الإسكندرية:

​العظمى: 28 درجة.

​الصغرى: 18 درجة.

​مطروح:

​العظمى: 26 درجة.

​الصغرى: 17 درجة.

​سوهاج:

​العظمى: 38 درجة.

​الصغرى: 21 درجة.

​قنا:

​العظمى: 39 درجة.

​الصغرى: 23 درجة.

أسوان:

​العظمى: 40 درجة.

​الصغرى: 25 درجة.