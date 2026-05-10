رابط التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل..تعرف على الشروط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 11:18 صباحاً - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، من 1 يونيو حتى 30 يونيو 2026، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg).

وقالت الوزارة، إن وفيما يتعلق بالصف الأول الابتدائي، تؤكد الوزارة أن الحد الأدنى لسن التقدم لا يقل عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم (154) لسنة 1989 بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة، أما بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، فيعد الحد الأدنى لسن التقدم هو 4 سنوات.