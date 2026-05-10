سعر الأسمنت اليوم الأحد 10 - 5 -2026 .. الطن يسجل 4200 جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 11:18 صباحاً - استقرت تكلفة شحن ونقل الاسمنت بعد ارتفاع أسعار المحروقات وسط توقعات بتحرك السعر بعد رفع أسعار الغاز للمصانع ، وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4200 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول علاوة على نسبة زيادة أخري متوقعة بسبب الشحن وبمتوسط عام لمختلف المصانع نحو 4000 جنيه وحسب نوع الشركة المنتجة .

متوسط سعر الطن

استقر سعر الأسمنت اليوم الأحد 10 -5 -2026 في المصانع مسجلا نحو 4200 جنيه في خطوة انعكست على حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار بعد رفع سعر المحروقات.

ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، فضلًا عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.

وكشفت بيانات رسمية عن زيادة ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت

حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالمياً والأولى عربياً، حيث سجلت الصادرات مستويات قياسية متجاوزة 800 مليون دولار خلال 11 شهراً في 2025.

ارتفاع صادرات مصر من الحديد

وتستهدف الصناعة الأسواق الأفريقية والليببية، مع زيادة كبيرة في الصادرات إلى عدد من الدول المجاورة مؤخراً. حيث تتميز الصادرات بالأسعار التنافسية وتنوع المنتجات، رغم تذبذب أسعار التصدير وتراجع الصادرات في بعض فترات 2025.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب تحسن حركة التصدير التي باتت تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة.

ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ويُتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.