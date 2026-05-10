مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

الرئيسية أخبار مصرية

استعدادًا لتشغيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
استعدادًا لتشغيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

استعدادًا لتشغيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 12:30 مساءً -  


▪︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: 744 منشأة صحية بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة تتجاوز 115 مليار جنيه
▪︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف خدمة 12 مليون مواطن في 5 محافظات.. وتجهيز 70 مستشفى و674 مركزًا ووحدة طب أسرة بأحدث المعايير العالمية

▪︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: خريطة المنشآت تشمل 316 منشأة بالمنيا، 225 بكفر الشيخ، 93 بدمياط، 58 بمطروح، و52 بشمال سيناء
▪︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: تنفيذ المرحلة الثانية يُجسد إرادة سياسية راسخة لبناء نظام رعاية صحية حديث يحقق العدالة الصحية والاستدامة

 

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو استكمال بناء نظام صحي متكامل قائم على الجودة والاستدامة.

 

 

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية تتجاوز 115 مليار جنيه، وتشمل محافظات (المنيا، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، شمال سيناء)، مع دراسة انضمام محافظة الإسكندرية، في إطار خطة توسعية مدروسة تراعي الجاهزية والتوزيع السكاني والاحتياجات الصحية بكل محافظة.

 

وأشار إلى أن المنظومة تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة لنحو 12 مليون مواطن، من خلال تجهيز 744 منشأة صحية، تشمل 70 مستشفى و674 مركزًا ووحدة طب أسرة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن إتاحة الخدمة بجودة عالية داخل النطاق الجغرافي للمواطنين.

 

 

وكشف الدكتور أحمد السبكي عن الخريطة التفصيلية لتوزيع المنشآت، والتي تضم 316 منشأة بمحافظة المنيا، و225 بمحافظة كفر الشيخ، و93 بمحافظة دمياط، و58 بمحافظة مطروح، و52 بمحافظة شمال سيناء، بما يحقق التوازن في توزيع الخدمات الصحية ويعزز الوصول العادل للرعاية الصحية.

 

 

وأكد أن الهيئة انتهت من إعداد دليل تشغيل موحد للمرحلة الثانية، يتضمن الإجراءات التنفيذية وآليات العمل، مستندًا إلى الخبرات المتراكمة من المرحلة الأولى، بما يضمن توحيد معايير الأداء وتحقيق انطلاقة قوية ومنظمة لكافة المنشآت.

 

 

وأضاف أن المرحلة الثانية ستعتمد على منظومة رقمية متكاملة تشمل تطبيق الملفات الطبية الإلكترونية، والربط الإلكتروني بين المنشآت، إلى جانب تفعيل أنظمة الحجز المسبق والإحالة الطبية المنظمة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز تجربة المريض.

 

 

وشدد على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة، وبما يعزز من مهارات التواصل مع المرضى وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

 

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل يُجسد إرادة سياسية راسخة، ويعكس التزام الدولة المصرية ببناء نظام رعاية صحية حديث ومستدام، قائم على العدالة في توزيع الخدمات، وكفاءة التشغيل، وجودة الرعاية، بما يعزز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين، ويُرسّخ مكانة مصر كنموذج إقليمي وعالمي متقدم في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

عرض أقل

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

استعدادًا لتشغيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

أخبار ذات صلة

0 تعليق