مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

مؤسسة «ماعت» تطلق مشروع مدونة سلوك للإعلام الرقمي المسؤول في مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بصناعات خام الفوسفات

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

بشرى سارة للمستثمرين..تعرف على أسعار سبائك الذهب في...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

امتحانات آخر العام 2026.. انطلاق اختبارات المواد غير...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

نهاية ملحمة تاريخية.. إيقاف ”المؤسس أورهان” بعد موسم...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

من فقرة ترفيهية إلى حادث كبير.. ماذا فعل شبل...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

تردد قناة FX 2026 على نايل سات.. اطّلع على...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

قبل عيد الأضحى.. الأزهر يوضح سن الأضحية والشروط...

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الأساسية واللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

الرئيسية أخبار مصرية

وزارة الري تتابع إجراءات إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزارة الري تتابع إجراءات إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري

وزارة الري تتابع إجراءات إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 12:30 مساءً -  

 

عقد الدكتور هاني سويلم،  وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة موقف إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري، وموقف الإزالات الجاري تنفيذها ضمن الموجة رقم ٢٩ للإزالات.

 

 

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف الإزالات التي تم تنفيذها خلال الموجتين رقم ٢٧ و٢٨، حيث تم إزالة عدد (١١١٧) تعديًا خلال الموجة رقم ٢٧، وإزالة عدد (١١٥٨) تعديًا خلال الموجة رقم ٢٨.

 

 

كما تم استعراض التنسيقات الخاصة بتنفيذ الموجة رقم ٢٩ لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها حاليًا بالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية ووزارة التنمية المحلية والبيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة، حيث تم إزالة عدد (١٧٠) تعديًا على أملاك الري خلال الأسبوع الأول من الموجة رقم ٢٩ للإزالات حتى تاريخه.

 

 

وقد وجه الدكتور سويلم السادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بإعداد تقرير أسبوعي يستعرض موقف إزالة التعديات بنطاق كل محافظة.

 

 

كما وجه سيادته أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة أعمال إزالة التعديات بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختصة، مع استمرار المرور الدوري على الأراضي التي يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي على نفس قطع الأراضي مرة أخرى، وإدراج إزالات الموجة ٢٩ على التطبيق الإلكتروني الخاص بالتعديات والإزالات.

 

 

وصرح الدكتور سويلم أن الهدف من إزالة التعديات على المجاري المائية هو تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، وتوصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين.

 

 

وأضاف أنه، وفي إطار تحقيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي في أعمال الوزارة، فقد تم إنشاء "تطبيق للتعديات والإزالات" كقاعدة بيانات جغرافية لتحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدراج البيانات المطلوبة والخاصة بأملاك الوزارة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضًا على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة، كما تم إنشاء "تطبيق للتراخيص" لمتابعة موقف التراخيص الصادرة عن كافة أجهزة الوزارة ومتحصلاتها المالية.

عرض أقل

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

اتحاد الكرة: 2 مليون جنيه مكافأة الفائز فى نهائى كأس مصر الليلة

أخبار ذات صلة

0 تعليق