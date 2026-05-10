وصول سفينة فيروس هانتا إلى تينيريفى بجزر الكنارى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 12:30 مساءً - قال الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية فى بيان له، إن سفينة إم في هونديوس السياحية أو ما يطلق عليها سفينة فيروس هانتا وصلت إلى شواطئ تينيريفي بجزر الكناري.

وأضاف، نحن في الميناء ننسق الخطوات القادمة لنزول الركاب بأمان لمنع تفشى فيروس هانتا. وكان الدكتور تيدروس قد وصل مساء أمس إلى جزيرة تينيريفي مع عدد من الوزراء فى أسبانيا Mónica García وفرناندو غراندي مارلاسكا.



وأكد : "لقد ذهبنا مباشرة إلى الميناء للتحقق من الاستعدادات لوصول سفينة إم في هونديوس السياحية".