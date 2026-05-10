لقاء ثلاثى يجمع روبيو وويتكوف برئيس وزراء قطر في ميامي.. أكسيوس يكشف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 01:24 مساءً - التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، أمس السبت في ميامي، برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب إيران، بحسب ما أفاد به موقع أكسيوس الأمريكي.

مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب

وأشار الموقع إلى أن اللقاء يأتي فى ظل تفاوض الولايات المتحدة وإيران على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلًا، لافتاً إلى أن قطر تلعب دورًا محوريًا في الوساطة بين الجانبين.

وحتى مساء السبت، كانت الولايات المتحدة لا تزال تنتظر رد إيران الأخير.

وقال أكسيوس إنه بينما تتولى باكستان دور الوسيط الرسمي بين الولايات المتحدة وإيران منذ بداية الحرب، فإن القطريين يعملون خلف الكواليس.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض يعتبرهم فاعلين بشكل خاص في المفاوضات مع إيران.

لقاء ال ثاني مع جيه دي فانس

وكان رئيس الوزراء القطرى قد التقى بنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يوم الجمعة في واشنطن. وكان من المفترض أن يعود إلى الدوحة فورًا، لكنه غيّر خطته وتوجه إلى ميامي، بحسب أحد المصادر. أثناء وجوده في ميامي، اتصل بوزير الخارجية السعودي لمناقشة جهود الوساطة، وفقًا للمصدر.

وقال أكسيوس، بحسب المصادر، إن اجتماع ال ثاني مع روبيو وويتكوف ركز على سبل التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وأفاد أحد المصادر بأن قطر وباكستان ومصر وتركيا والسعودية تعمل بتنسيق تام للدفع نحو اتفاق. وأضاف: "يحث الوسطاء الطرفين على خفض التصعيد والتركيز على التوصل إلى اتفاق".