وزارة الزراعة" تبدأ في صرف أسمدة الموسم الصيفي إلكترونيًا عبر "كارت الفلاح" وتؤكد إلغاء التعامل النقدي نهائيًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 02:18 مساءً -  

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي 2026، مؤكدة توافر رصيد كافي داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية بلغ نحو 6.6 مليون شيكارة من أسمدة "اليوريا والنترات" كدفعة أولية، بما يضمن تلبية كافة احتياجات المزارعين.

 

 

وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستتم من خلال منظومة رقمية متكاملة تعتمد على 5500 ماكينة نقاط بيع إلكترونية POS موزعة على 27 محافظة، وذلك في توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة صغار المزارعين وأصحاب الحيازات التي تقل عن 25 فدانًا.

 

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن "كارت الفلاح الذكي" أصبح الوسيلة الوحيدة المعتمدة لصرف الأسمدة بجميع المحافظات، اعتبارًا من اليوم، مع إلغاء التعامل النقدي بشكل كامل داخل منظومة الصرف.

 

وشدد أنه تم توجيه جميع الجمعيات بعدم تحصيل أي مبالغ نقدية من المزارعين، حيث تتم كافة المعاملات المالية إلكترونيًا عبر شحن "كارت ميزة فلاح" والسداد بالسعر الرسمي دون أي زيادة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التلاعب أو تسرب الدعم، فضلًا عن بناء قاعدة بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار.

 

 

وكشف رئيس الإدارة المركزية أن شركة التحول الرقمي ستبدأ في توزيع الأسمدة في ست محافظات، تشمل البحيرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، والنوبارية، وذلك بنفس الآليات والشروط المعممة على باقي المحافظات وفق الضوابط المعتمدة.

 

 

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة استمرار المتابعة اليومية لحركة التوزيع عبر غرف عمليات مركزية ومديريات الزراعة بالمحافظات لضمان انتظام الصرف ومعالجة أي معوقات فورًا، داعية المزارعين إلى الالتزام باستخدام الكارت الذكي والإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

