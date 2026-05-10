وزارة الزراعة" تبدأ في صرف أسمدة الموسم الصيفي إلكترونيًا عبر "كارت الفلاح" وتؤكد إلغاء التعامل النقدي نهائيًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 02:18 مساءً -

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي 2026، مؤكدة توافر رصيد كافي داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية بلغ نحو 6.6 مليون شيكارة من أسمدة "اليوريا والنترات" كدفعة أولية، بما يضمن تلبية كافة احتياجات المزارعين.

وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستتم من خلال منظومة رقمية متكاملة تعتمد على 5500 ماكينة نقاط بيع إلكترونية POS موزعة على 27 محافظة، وذلك في توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة صغار المزارعين وأصحاب الحيازات التي تقل عن 25 فدانًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن "كارت الفلاح الذكي" أصبح الوسيلة الوحيدة المعتمدة لصرف الأسمدة بجميع المحافظات، اعتبارًا من اليوم، مع إلغاء التعامل النقدي بشكل كامل داخل منظومة الصرف.