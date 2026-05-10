​وزير النقل يقرر نزع ملكية أراض بقرية بنى سلامة لاستكمال الدائرى الإقليمى بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 03:30 مساءً - ​أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، القرار رقم 254 لسنة 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لمشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة الجيزة، وذلك لخدمة مقتضيات المنفعة العامة.

​تضمن القرار في مادته الأولى نزع ملكية المساحات والعقارات الموضحة تفصيلاً بالكشوف المرافقة، والواردة من مديرية المساحة بمحافظة الجيزة، وتحديداً في نطاق "قرية بني سلامة".

ويستهدف القرار الحالات التي تعذر فيها توقيع أصحاب الشأن أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل الملكية، وذلك لاستكمال المسار المخصص للطريق الدائري الإقليمي.

​يأتي هذا القرار تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2343 لسنة 2023، الذي اعتبر مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، وذلك وفقاً لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية.

​ألزم القرار الجهات المعنية بضرورة نشر نص القرار في الوقائع المصرية، مع إيداعه في مكتب الشهر العقاري المختص لتوثيق نقل الملكية رسمياً. وأكدت المادة الثالثة على بدء العمل بالقرار فور صدوره، مع إلزام كافة الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه.

​جدير بالذكر أن الطريق الدائري الإقليمي يعد أحد أهم المحاور المرورية التي تربط محافظات الجمهورية ببعضها البعض، ويساهم بشكل كبير في تخفيف الزحام داخل القاهرة الكبرى ونقل حركة الشاحنات والمواد التجاري بعيداً عن الكتل السكنية المزدحمة.