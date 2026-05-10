ضبط مدير مطبعة غير مرخصة فى الجيزة بحوزته 100 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 03:30 مساءً - إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسئول، وبحوزته أكثر من 100 ألف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.