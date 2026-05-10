ضبط 11 بينهم 6 أجانب بحوزتهم 5 طن سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء، فقد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، قيام مالك مخزن و10 أشخاص، 6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظة أسوان، بتجميع المواد البترولية وتفريغها داخل جراكن ووضعها فى المخزن المشار إليه، بقصد حجبها عن التداول لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وبإستهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 2 بندقية آلية، وبتفتيش المخزن عُثر بداخلة على 11سيارة ربع نقل "بدون لوحات معدنية"، و5 طن مواد بترولية "سولار"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه من خلال تجميعها من عدة محطات وقود مختلفة بمحافظات الوجه القبلى.

وتم إتخاذ على السيارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية.