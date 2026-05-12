منال عوض تتابع موقف تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى "حياة كريمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 11:18 صباحاً - في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية والبيئة لإجراءات نهو وتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

تلقت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً تفصيلياً اليوم من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة حول تطورات موقف تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بالمرحلة الأولى لقرى المبادرة والتي تتضمن الأسواق ومواقف سيارات النقل الجماعي ونقاط الإطفاء التي أشرفت الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع المحافظات في القرى المستهدفة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه في إطار المرحلة الأولى للمبادرة تم تنفيذ ٣٥١ مشروعاً من مشروعات الإدارة المحلية موزعة ما بين ١٣٠ نقطة إطفاء ، و١٢٤ سوق حضاري ، و٩٧ موقف سيارات نقل جماعي ، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت أكثر من ١.٦ مليار جنيه .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن المشروعات المنفذه تهدف لتعزيز إجراءات الحماية المدنية وتحسين الخدمات والتجهيزات اللازمة في هذا الشأن ، وتوفير بدائل حضارية للأسواق غير المنظمة وخدمات النقل الجماعي القائمة في بعض القرى وخلق فرص عمل مستدامة في سلاسل التجارة الريفية ، بما يتكامل مع التطوير الذي تشهده القرى في مختلف القطاعات تحت مظلة مبادرة فخامة رئيس الجمهورية .

وكانت وزيرة التنمية المحلية والبيئة قد وجهت المحافظات نحو اتخاذ الاجراءات اللازمة للتشغيل الكامل لهذه المشروعات بشكل تدريجي خلال العام الجاري بعد استيفاء كافة التجهيزات المطلوبة ، وطرح ما يتناسب منها على القطاع الخاص في إطار دور الوزارة والمحافظات في توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يساهم في الحفاظ على استثمارات الدولة .

ومن جانبه صرح الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة أنه تنفيذا لتوجيهات معالي وزيرة التنمية المحلية والبيئة فقد تم الانتهاء بالفعل من الاستلام و التشغيل الكامل ل 137 مشروع من إجمالي المشروعات التي تم نهو تنفيذها إنشائيا مؤخرا ، وتتوزع المشروعات التي تم تشغيلها ما بين 55 موقف سيارات نقل جماعي ، 45 سوق ، 37 نقطة إطفاء .