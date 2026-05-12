النائب سيد عبدالعال: لن يأت لمصر 30 مليون سائح إلا بتغير ثقافة الشعب وتطوير البنية

وزارة الصحة: تقديم الخدمات لـ378 ألف مواطن مجانا عبر 590 قافلة فى 3 أشهر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لـ378 ألفاً و575 مواطناً خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك من خلال 590 قافلة طبية متنقلة شملت جميع محافظات الجمهورية، في إطار جهود التيسير على المواطنين وتوصيل الخدمة الصحية إليهم.

 

إصدار قرارات المجالس الطبية المتخصصة وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء 78 ألفاً و958 تحليلاً معملياً وأشعة، وتحويل 1897 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات المجالس الطبية المتخصصة وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.من جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، أن القوافل تركز على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن أعلى أعداد الكشوفات جاءت في محافظات أسيوط (33 ألفاً و475)، والشرقية (29 ألفاً و633)، والبحيرة (22 ألفاً و79)، وأسوان (22 ألفاً و997)، تلتها باقي المحافظات بنسب متفاوتة.

 

استمرار تنظيم القوافل الطبية بالمحافظات

 

وأشار الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، إلى استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في باقي المحافظات، حيث شملت القليوبية (11 ألفاً و296)، المنوفية (19 ألفاً و351)، المنيا (19 ألفاً و979)، بني سويف (21 ألفاً و159)، والعديد من المحافظات الأخرى.

 

وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع المحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

 

 

