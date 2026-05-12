محافظ الجيزة يُصدر حركة تكليفات جديدة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 12:30 مساءً -

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة قرارًا بتكليف عدد من القيادات المحلية لرئاسة المراكز والمدن والأحياء وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم منظومة العمل التنفيذي وضخ دماء جديدة وتصعيد القيادات الشابة القادرة علي تحقيق مستهدفات العمل .

وتضمن القرار تكليف عبد الخالق عوض رئيسًا لمركز ومدينة كرداسة، ومحمود زين العابدين رئيسًا لمركز ومدينة أبو النمرس، ومعاوية أحمد حسن رئيسًا لمركز ومدينة العياط، وباسم حمدي محمود رئيسًا لحي إمبابة، ونبيل قدري عبد الخالق رئيسًا لحي الوراق، وأمير عباس رئيسًا لمدينة الحوامدية.

كما شمل القرار تكليف طه عبد الصادق رئيسًا لحي بولاق الدكرور، ومحمود أحمد فؤاد رئيسًا لحي العجوزة، ووليد محمود رئيسًا لحي المنيرة الغربية، وسلامة محمد رئيسًا لمركز ومدينة منشأة القناطر، وبشير عبد الباسط رئيسًا لمركز ومدينة البدرشين، وأحمد محمد عبد الفتاح نائبًا لرئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام.

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة والتقييم الدوري للأداء التنفيذي بكافة الوحدات المحلية والأحياء والمراكز والمدن بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية بالمحافظة.