ضبط 4 متهمين بحيازة كميات من السولار لبيعها بالسوق السوداء في الأقصر وأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 01:24 مساءً - نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتجميع كميات من المواد البترولية «السولار» وحجبها عن التداول، تمهيدًا لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أعلى من المقررة، وذلك بنطاق محافظتي الأقصر وأسوان.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الأقصر وأسوان، تورط عدد من الأشخاص في تجميع كميات من السولار من محطات الوقود المختلفة، بغرض احتكارها وإعادة طرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة، حيث تمكنت القوات من ضبط عنصرين، أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، داخل مخزن بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وعُثر بحوزتهما على 21 ألف لتر من السولار، إلى جانب بندقية آلية، وسيارة ربع نقل وميكروباص ودراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية.

كما تم ضبط عنصرين آخرين، أحدهما له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر، وبحوزتهما 350 لتر سولار محملة على مركبة «تروسيكل» بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بقيامهم بتجميع وحجب الوقود من عدد من محطات الوقود بمحافظات الوجه القبلي، تمهيدًا لإعادة بيعه بالسوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.