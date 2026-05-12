الداخلية تنفي وجود نظام لمراقبة المكالمات عبر التطبيقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار متابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما أُثير بشأن صدور منشور منسوب لوزارة الداخلية يزعم بدء العمل بنظام اتصالات جديد يتيح مراقبة جميع المكالمات والمحادثات عبر مختلف التطبيقات.

وأكد المصدر أن هذا الادعاء غير صحيح، وأن المنشور المتداول قديم سبق تداوله عدة مرات فى عدد من الدول العربية خلال سنوات سابقة، وقد تم نفيه من قبل الأجهزة الأمنية بتلك الدول، مشيراً إلى أن إعادة تداوله يهدف إلى إثارة البلبلة ونشر معلومات مضللة.

وشدد المصدر على أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات.











