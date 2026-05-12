الرئيس السيسى يؤكد ثوابت الموقف المصرى الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيها

الرئيس السيسي يبحث مع مديرة صندوق النقد تعزيز الإصلاح الاقتصادي ودعم الاستقرار في مواجهة التحديات العالمية

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الكيني على هامش أعمال قمة «إفريقيا – فرنسا»

6 فوائد صحية لتناول الخضراوات الورقية يومياً

أخبار اليمن : تسجيل هزة أرضية في هذه المحافظة اليمنية

أخبار اليمن : مواطن يحرق نفسه داخل جامع في مأرب

الرئيس السيسي: نتطلع لتعزيز استثمارات CMA – CGM الفرنسية في اقتصادية قناة السويس

د. محمد فريد: 12 منطقة استثمارية في 6 محافظات باستثمارات 66.3 مليار جنيه

وزير التخطيط: التعاون المقبل مع OECD سيرتكز على الحوكمة ورفع تنافسية الاقتصاد

وزيرة الإسكان: مصر تسعى لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب استثماري عالمية

وزير الصناعة يتجه إلى تتارستان الروسية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 04:24 مساءً - توجه المهندس خالد هاشم ، وزير الصناعة إلى جمهورية تتارستان الروسية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2025"، والذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو 2025، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين مصر وروسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي.

 

وتأتي مشاركة الوزير في المنتدى على خلفية الزيارة المهمة التي قام بها  رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان إلى مصر خلال شهر أبريل الماضي، والتي شهدت مباحثات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري والتكنولوجي والثقافي والتعليمي بين الجانبين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

 

ويعد منتدى قازان أحد أهم المنصات الاقتصادية الدولية التي تجمع روسيا ودول العالم الإسلامي، حيث يشهد مشاركة واسعة من الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والمالية والثقافية ومشاركة واسعة لرواد الاعمال، ويستهدف دعم التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والتمويل الى جانب مجالات التعليم والثقافة والسياحة.

 

ومن المقرر أن يشارك وزير الصناعة في عدد من الجلسات والاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين الروس وممثلي المؤسسات الصناعية والشركات الكبرى، لبحث فرص التعاون في مجالات الصناعات الهندسية، والشاحنات والمعدات، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والتصنيع المشترك، ونقل التكنولوجيا، إلى جانب متابعة تطورات مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بهدف تحويل الزخم السياسي القائم بين البلدين إلى مشروعات صناعية واستثمارية ملموسة، بما يدعم جهود التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

 

كما تتضمن الزيارة جولات ميدانية لعدد من المناطق الصناعية والمجمعات التكنولوجية والمصانع الكبرى بجمهورية تتارستان، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين المؤسسات الصناعية المصرية والروسية، واستكشاف فرص الشراكات الصناعية والاستثمارية الجديدة. 

