مركز تدريب «الصحفيين» يسلم غدا شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 04:24 مساءً - تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، في الثانية من ظهر غد، احتفالية لتسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية للزملاء الذين شاركوا في برنامج الموسم التدريبي، الذي انطلق في مايو الماضي واختتم فعالياته خلال الشهر الجاري.

تكريم المشاركين والمدربين

ويشهد الحفل تكريم المدربين الذين شاركوا في الموسم التدريبي، الذي تضمن 48 دورة تدريبية شارك فيها أكثر من 1400 متدرب على مدار العام.

ويشارك في تسليم الشهادات نقيب الصحفيين خالد البلشي، ووكيل النقابة لشئون التدريب وتطوير المهنة محمد سعد عبد الحفيظ، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة.

برامج تدريب شاملة فى كافة فروع الصحافة

وشملت البرامج التدريبية التي نفذها مركز تدريب نقابة الصحفيين مختلف فنون العمل الصحفي، بداية من التحرير والتحقيقات الصحفية، مرورا بالتصوير والمونتاج، ووصولا إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن دورات متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين.