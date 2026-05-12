وزير الاستثمار: إيرادات السياحة سجلت 5.4 مليار دولار بالربع الأول من 2025/26

وزير الاستثمار: إيرادات السياحة سجلت 5.4 مليار دولار بالربع الأول من 2025/26

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 05:18 مساءً - قال محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخاريجية، أن إيرادات السياحة سجلت نحو 5.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/2026، إلى جانب تحسن ملحوظ في أداء الصادرات المصرية.

 

وأكد فريد، أن استراتيجية الوزارة تستهدف توجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية، وفق خريطة استثمارية واضحة تعكس المزايا النسبية لكل محافظة، بما يسهم في تعميق التصنيع وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير.

 

كما استعرض عدداً من الإصلاحات المستهدفة، من بينها زيادة الطروحات الحكومية، وطرح حصص من شركات كبرى في البورصة، وتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، إلى جانب تسريع إجراءات التراخيص والتصاريح عبر منصات رقمية لخدمات ما بعد التأسيس.

 

وأشار إلى العمل على تطوير منهج تقييم الشركات الناشئة من خلال إنشاء سجل خاص وقواعد بيانات معتمدة، وتطبيق معايير الهيئة العامة للرقابة المالية كمرجعية لزيادات رؤوس الأموال، فضلًا عن تفعيل الرقابة والتفتيش والضبطية القضائية.

 

كما لفت إلى التوسع في دراسة تفعيل المادة 91 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لإنشاء مركز للتحكيم والوساطة، بما يدعم تسوية المنازعات الاستثمارية بشكل أكثر كفاءة وسرعة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة طارق شكري، والتي تشهد عرض رؤية الوزارة بشأن تشجيع وجذب الاستثمار، والقضاء على معوقاته، وقياس الأثر التشريعي لقانون الاستثمار، وما حققه من جذب للاستثمار.

 

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

