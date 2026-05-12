وزارة العمل: عن فرص عمل بدمياط بقطاع النقل براتب 13 ألف جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 مايو 2026 10:24 مساءً - أعلنت وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف الدورية لشهر مايو 2026، عن توفر فرص عمل جديدة بقطاع النقل في محافظة دمياط، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتلبية احتياجات سوق العمل.

فرص عمل بدمياط براتب 13 ألف جنيه

وأوضحت الوزارة أن الفرص المتاحة تتضمن طلب تعيين عدد (2) سائق للعمل في منطقة "كفر سعد" بمحافظة دمياط، وذلك وفقا للشروط والمعايير التالية:

- المؤهل الدراسي: الحصول على مؤهل متوسط كحد أدنى.

- السن: أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 30 و40 عاما.

- المزايا المالية: حددت النشرة الراتب الشهري بقيمة 13,000 جنيه مصري.

ودعت الوزارة الراغبين في التقدم لهذه الوظائف وممن تنطبق عليهم الشروط، التواصل عبر الرقم الهاتفي المخصص (01007702789)، أو التوجه إلى العنوان المحدد بمنطقة كفر سعد في دمياط، لاستكمال إجراءات التقديم وتحديد موعد المقابلات الشخصية.

يأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من فرص العمل التي توفرها وزارة العمل عبر نشرتها الشهرية، بهدف المساهمة في خفض معدلات البطالة وتقديم خدمات توظيف شفافة للشباب المصري.