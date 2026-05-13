انخفاض مؤقت فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 11:18 صباحاً -

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، ​​انخفاض بالحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، بينما يكون حاراً على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى نهاراً، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ويعود معتدلاً ليلاً.

​الظواهر الجوية المتوقعة

​شبورة مائية: تظهر من الساعة 4 إلى 8 صباحاً، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​نشاط رياح: تتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

​السحب والأمطار: توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة:

العظمى: 34 درجة.

الصغرى: 21 درجة.

​الإسكندرية:

العظمى: 30 درجة.

الصغرى: 19 درجة.

​مطروح:

العظمى: 30 درجة.

الصغرى: 21 درجة.

​سوهاج:

العظمى: 39 درجة.

الصغرى: 23 درجة.

​قنا:

العظمى: 43 درجة.

الصغرى: 24 درجة.

​أسوان:

العظمى: 43 درجة.

الصغرى: 26 درجة.