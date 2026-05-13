مجلس الوزراء يوضح حقيقة وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا والاكتفاء بالمتداول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 12:30 مساءً -

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومة وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا، والاكتفاء بالمتداول منها في الأسواق، تزامنًا مع العودة إلى طباعة العملة الورقية القديمة من الفئتين ذاتهما.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مؤكدًا استمرار طباعة العملات البلاستيكية من فئتي الـ ١٠ و٢٠ جنيهًا دون توقف، مع تمتعها بقوة إبراء كاملة، واستحقاقها الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات، مع استمرار التعامل بالعملات الورقية المتداولة حاليًا جنبًا إلى جنب مع نظيرتها البلاستيكية.

ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف إثارة الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.