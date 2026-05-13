البابا تواضروس: وحدة مصر فوق كل شيء.. وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن

وزيرة الإسكان تلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 12:30 مساءً - الاجتماع يناقش الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في المنتدى الحضري العالمي «WUF13»


المهندسة راندة المنشاوي تؤكد حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في ملفات التنمية العمرانية المستدامة

 

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بـ إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ومنظمات الأمم المتحدة، ومناقشة الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في المنتدى الحضري العالمي «WUF13» المقرر عقده في باكو خلال شهر مايو الجاري، باعتباره أحد أهم الفعاليات الدولية المعنية بقضايا التنمية الحضرية المستدامة.

 

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في ملفات التنمية العمرانية المستدامة، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات التخطيط الحضري، والإسكان المستدام، وتطوير المدن الجديدة، ومواجهة التغيرات المناخية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن مشاركة مصر في المنتدى الحضري العالمي رقم 13 تمثل فرصة مهمة لاستعراض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية، وما تم تحقيقه من إنجازات في المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان، وتطوير المناطق غير الآمنة، إلى جانب جهود التحول نحو المدن الذكية والمستدامة.

 

من جانبها، أعربت السيدة إيلينا بانوفا عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الإسكان، مشيدةً بما تشهده مصر من طفرة عمرانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدةً اهتمام الأمم المتحدة بدعم جهود التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال.

 

وشهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشتركة، من بينها دعم سياسات العمران الأخضر، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في المشروعات المستدامة، وبناء القدرات، ودعم الابتكار في التخطيط العمراني، إلى جانب التنسيق المشترك بشأن الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالمنتدى الحضري العالمي «WUF13».

 

