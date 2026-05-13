تحركات جديدة لتطوير البنية الرياضية.. وزير الشباب والرياضة يجتمع بمسؤولي “استادات”

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:30 مساءً - عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسؤولي شركة استادات للاستثمار الرياضي، بحضور السيد سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، والمهندس أحمد عطية نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والمشروعات الشبابية والرياضية المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة وشركة استادات، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الاستثمار الرياضي، وتطوير البنية التحتية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع “نادي النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع “نادي رويال” الذي يُعد من أكبر الأندية الرياضية بمنطقة التجمع، بالإضافة إلى بحث مقترح إطلاق تطبيق إلكتروني موحد للرياضيين لإجراء المسح الجيني وتحاليل الـDNA، بما يساهم في دعم الاتحادات الرياضية المختلفة واكتشاف القدرات البدنية والمهارية وفق أسس علمية حديثة.

كما ناقش الاجتماع خطة تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لتصبح نموذجًا متكاملًا للخدمات الشبابية والرياضية، على غرار مركز التنمية الشبابية والرياضية بالجزيرة “1” بمنطقة الزمالك، بما يسهم في زيادة إقبال الشباب على مراكز الشباب، والاستفادة من الخدمات والأنشطة المقدمة بها، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتطوير المنشآت الشبابية.