رئيس أوغندا عبر "إكس": أرحب بالرئيس السيسى وأتطلع لمناقشاتنا المثمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:30 مساءً - استقبل الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يزور أوغندا، فى زيارة رسمية، ورحب رئيس أوغندا بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر حسابه بمنصة "إكس"، مشيرا لتطلعه إلى المناقشات التى تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين.