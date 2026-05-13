كشف ملابسات طمس اللوحات المعدنية لسيارة ملاكى بالشرقية.. وضبط قائدها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بطمس اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة بمحافظة الشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه مندوب مبيعات ومقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبرراً ذلك برغبته فى تفادى المخالفات المرورية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.