مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يعززان الشراكة المصرية الأوغندية.. توافق حول قضايا الأمن والمياه واستقرار أفريقيا

الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يعززان الشراكة المصرية الأوغندية.. توافق حول قضايا الأمن والمياه واستقرار أفريقيا

ضبط (96) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط (96) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأهلي يناقش مع أياكس الهولندي توقيع اتفاقية شراكة لإدارة قطاع الناشئين

الأهلي يناقش مع أياكس الهولندي توقيع اتفاقية شراكة لإدارة قطاع الناشئين

ضبط (16) ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسوان والأقصر

ضبط (16) ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى أسوان والأقصر

كشف ملابسات طمس اللوحات المعدنية لسيارة ملاكى بالشرقية.. وضبط قائدها

كشف ملابسات طمس اللوحات المعدنية لسيارة ملاكى بالشرقية.. وضبط قائدها

التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة (صور)

التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة (صور)

رئيس أوغندا عبر "إكس": أرحب بالرئيس السيسى وأتطلع لمناقشاتنا المثمرة

رئيس أوغندا عبر "إكس": أرحب بالرئيس السيسى وأتطلع لمناقشاتنا المثمرة

تحركات جديدة لتطوير البنية الرياضية.. وزير الشباب والرياضة يجتمع بمسؤولي “استادات”

تحركات جديدة لتطوير البنية الرياضية.. وزير الشباب والرياضة يجتمع بمسؤولي “استادات”

مجلس إدارة معهد التخطيط القومي يستعرض مقترح خطة العمل للعام 2026/2027

مجلس إدارة معهد التخطيط القومي يستعرض مقترح خطة العمل للعام 2026/2027

الرئيسية أخبار مصرية

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأحداث

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 03:30 مساءً - استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (6 رجال ، 4 سيدات  لهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم (13 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول  وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.  

   

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إخترنا لك

بتوجيهات رئاسية: صرف معاشات يونيه قبل عيد الأضحى

أخبار ذات صلة

0 تعليق